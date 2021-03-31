Джаба Канкава
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тобол
Гражданство
Грузия
Дата рождения
18 марта 1986 (35) лет
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
90'
90'
90'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Грузия
1 : 2
Испания
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1
Испания
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 60'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
минуты: 1' - 60' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур