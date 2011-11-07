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Евро-2020
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Олимпиада
Георгий Базаев
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 авг. 1978 (42) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
был в запасе
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
был в запасе
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Луч
0
Торпедо
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур