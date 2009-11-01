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Евро-2020
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Олимпиада
Владислав Лунгу
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
10 апр. 1977 (43) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
Носта
1 : 1
Сибирь
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Носта
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
Носта
0 : 0
Урал
73'
73'
73'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
Чита
0 : 0
Носта
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 1
Носта
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Анжи
4 : 1
Носта
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Анжи
4
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
16:00
Носта
4 : 0
Краснодар
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Носта
4
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 1
Носта
89'
89'
89'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Металлург
0
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
16:00
Носта
2 : 0
Луч
05.06.2009
05 июня 2009
пт
16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Носта
2
Луч
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:00
Носта
1 : 3
СКА-Хабаровск
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Носта
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
Урал
0 : 0
Носта
32'
32'
32'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 26'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 26' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
20'
20'
20'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
Краснодар
1 : 2
Носта
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
1
Носта
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур