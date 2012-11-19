Мирза Алборов
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 окт. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Новокузнецк
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 7:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Новокузнецк
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 15:30
Урал
6 : 0
Новокузнецк
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 15:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Урал
6
Новокузнецк
0
был в запасе
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Новокузнецк
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
1
Новокузнецк
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур