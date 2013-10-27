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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Алексей Медведев
№13
Нападающий
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Команда
Сатурн
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 1977 (44) года
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
14:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Арсенал
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
42'
42'
42'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Химик
3 : 2
Спартак-Нальчик
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
минуты: 1' - 26'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 26' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 8 тур
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
80'
80'
80'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
07.07.2013
07 июля 2013
вс
17:00
Мордовия
3 : 0
Спартак-Нальчик
07.07.2013
07 июля 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 1 тур