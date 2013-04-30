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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Алексей Сквернюк
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
13 окт. 1985 (35) лет
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
17:00
Уфа
0 : 2
Урал
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
17:00
минуты: 61' - 80'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
0
Урал
2
минуты: 61' - 80' / Россия. ФНЛ, 30 тур
25.03.2013
25 марта 2013
пн
16:00
Уфа
0 : 2
Балтика
25.03.2013
25 марта 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Уфа
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
минуты: 26' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
минуты: 26' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.03.2013
11 марта 2013
пн
16:00
Уфа
1 : 1
Сибирь
11.03.2013
11 марта 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Уфа
1
Сибирь
1
был в запасе