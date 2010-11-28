Эдуардо Лобос
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
30 июля 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Зенит
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
88'
88'
88'
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
ЦСКА
4 : 3
Крылья Советов
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
4
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Крылья Советов
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 15:15
Алания
2 : 3
Крылья Советов
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Алания
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 12:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
Крылья Советов
0 : 0
Спартак
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.07.2010 19 июля 2010 пн 19:00
Крылья Советов
0 : 1
ЦСКА
19.07.2010 19 июля 2010 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 15:30
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
09.07.2010 09 июля 2010 пт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010 14 мая 2010 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур