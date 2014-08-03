Петр Немов
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 окт. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 17:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
2
Тюмень
1
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2014 27 июля 2014 вс 15:00
Тосно
1 : 0
Крылья Советов
27.07.2014 27 июля 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тосно
1
Крылья Советов
0
был в запасе
06.07.2014 06 июля 2014 вс 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Химик
06.07.2014 06 июля 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Крылья Советов
0
Химик
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 1 тур