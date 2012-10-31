Денис Ковба
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
6 сент. 1979 (41) год
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2
Химки
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 18:00
Химки
2 : 0
Волга
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химки
2
Волга
0
был в запасе