Марко Топич
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
1 янв. 1976 (45) лет
Рост
183
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Анжи
1 : 2
Сатурн
62', 62'
62', 62'
62', 62'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
62', 62'
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
48', 49'
48', 49'
48', 49'
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
48', 49'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Сатурн
1
ЦСКА
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 0
Ахмат
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сатурн
1
Ахмат
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
68', 65'
90'
90'
68', 65'
68', 65'
90'
90'
68', 65'
90'
90'
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
68', 65'
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
6
Сатурн
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
Сатурн
3 : 2
Динамо
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Сатурн
3
Динамо
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур