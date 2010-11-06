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Олимпиада
Андрей Чичкин
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 окт. 1977 (43) года
Рост
196
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
был в запасе
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Ротор
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 1
Ротор
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Мордовия
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 1
Краснодар
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Ротор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
Урал
4 : 0
Ротор
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2
Луч
2
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
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