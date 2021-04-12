Олег Алейник
№8
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1989 (32) года
Рост
182
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
ЦСКА
-:-
Ротор
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
-
Ротор
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
43'
43'
43'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
45'
45'
45'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
84'
84'
84'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
Химки
1 : 1
Ротор
79'
79'
79'
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур