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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Валерий Поляков
№35
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июля 1989 (31) год
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
1
Ротор
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе