Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антон Рогочий
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1982 (39) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2015
16 мая 2015
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Анжи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
0
Анжи
2
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сибирь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
37'
37'
37'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2
Сибирь
2
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Сибирь
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1
Сибирь
3
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
64'
64'
64'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
Показать все игры