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Евро-2020
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Олимпиада
Сергей Бендзь
№26
Защитник
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Команда
Кубань (ЛФЛ)
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 апр. 1983 (38) лет
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Сибирь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
0
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волгарь
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Луч
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Авангард
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 15 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
18:00
Балтика
5 : 1
Кубань (ЛФЛ)
51'
51'
51'
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
5
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
72'
72'
72'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 9 тур
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
63'
83'
63'
83'
63'
83'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
45'
48'
45'
48'
45'
48'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
минуты: 33' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 33' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Химки
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Химки
1
был в запасе