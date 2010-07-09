Максим Бузникин
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1977 (44) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
57'
57'
57'
15.06.2010 15 июня 2010 вт 14:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010 12 июня 2010 сб 14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
Балтика
0 : 0
Волга
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:00
Балтика
1 : 2
СКА-Хабаровск
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
Авангард
1 : 1
Балтика
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
3
Ротор
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010 30 марта 2010 вт 19:00
Балтика
1 : 1
Краснодар
30.03.2010 30 марта 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 2 тур