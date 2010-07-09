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Теннис
Олимпиада
Максим Бузникин
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1977 (44) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
57'
57'
57'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Балтика
0 : 0
Волга
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:00
Балтика
1 : 2
СКА-Хабаровск
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:30
Авангард
1 : 1
Балтика
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
3
Ротор
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010
30 марта 2010
вт
19:00
Балтика
1 : 1
Краснодар
30.03.2010
30 марта 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 2 тур