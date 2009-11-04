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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Александр Пономарев
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1986 (35) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
36'
36'
36'
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 26'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 1' - 26' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:00
Витязь
0 : 2
Волга
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Витязь
0
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
16:00
Анжи
2 : 1
Витязь
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Анжи
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
Волгарь
2 : 1
Витязь
68'
68'
68'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
Витязь
2 : 0
Краснодар
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Витязь
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур