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Евро-2020
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Олимпиада
Иван Черенчиков
№79
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:00
Авангард
1 : 1
Балтика
51'
51'
51'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
42'
42'
42'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Сибирь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур