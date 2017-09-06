Иван Черенчиков
№79
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
Авангард
1 : 1
Балтика
51'
51'
51'
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
42'
42'
42'
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
15.07.2017 15 июля 2017 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Сибирь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур