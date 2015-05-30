Захари Сираков
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
8 окт. 1977 (43) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Спартак
3 : 3
Амкар
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3
Амкар
3
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
23.05.2015 23 мая 2015 сб 13:00
Амкар
1 : 0
Зенит
23.05.2015 23 мая 2015 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
1
Зенит
0
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Амкар
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Амкар
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
11.05.2015 11 мая 2015 пн 18:30
Краснодар
1 : 1
Амкар
11.05.2015 11 мая 2015 пн 18:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
1
Амкар
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Амкар
1
Локомотив
1
был в запасе
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 17:00
Амкар
2 : 0
Динамо
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
2
Динамо
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 13:00
Амкар
2 : 1
Ахмат
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
2
Ахмат
1
был в запасе
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 17:00
Амкар
0 : 1
Арсенал
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Амкар
0
Арсенал
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 12:00
Амкар
0 : 3
Рубин
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 13:00
Уфа
1 : 1
Амкар
14.03.2015 14 марта 2015 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Уфа
1
Амкар
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:00
Арсенал
4 : 0
Амкар
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
4
Амкар
0
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Мордовия
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
0
Мордовия
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:00
Амкар
2 : 0
Спартак
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Амкар
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 20:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 19:00
Торпедо
1 : 1
Амкар
32'
32'
32'
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Торпедо
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 17:00
Амкар
0 : 1
Уфа
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
0
Уфа
1
был в запасе
04.08.2014 04 авг. 2014 пн 19:00
Ахмат
4 : 0
Амкар
04.08.2014 04 авг. 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ахмат
4
Амкар
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур