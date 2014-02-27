Анатолий Диденко
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 июня 1982 (38) лет
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Лион
1 : 0
Черноморец
76'
76'
76'
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
1
Черноморец
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
Черноморец
0 : 0
Лион
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Черноморец
0
Лион
0
был в запасе