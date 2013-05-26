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Олимпиада
Сергей Волков
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 сент. 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Амкар
0 : 0
Зенит
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Амкар
0
Зенит
0
был в запасе
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
3
Ростов
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
05.04.2013
05 апр. 2013
пт
16:00
Амкар
1 : 1
Динамо
05.04.2013
05 апр. 2013
пт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
1
Динамо
1
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
12:30
Волга
1 : 1
Амкар
31.03.2013
31 марта 2013
вс
12:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
1
Амкар
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
03.12.2012
03 дек. 2012
пн
17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
03.12.2012
03 дек. 2012
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
Амкар
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
90'
90'
90'
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:30
Локомотив
1 : 2
Амкар
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
1
Амкар
2
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
12:00
Амкар
0 : 1
Ахмат
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
12:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Амкар
0
Ахмат
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
15:30
Амкар
1 : 3
Спартак
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
15:30
минуты: 1' - 50'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 50' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
13:00
Амкар
2 : 2
Краснодар
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Краснодар
2
был в запасе
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
0
Амкар
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
14:00
Амкар
0 : 0
Мордовия
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
28.07.2012
28 июля 2012
сб
15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012
28 июля 2012
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
3
ЦСКА
1
был в запасе