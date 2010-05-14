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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Роман Ленгиел
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 нояб. 1978 (42) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Ростов
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Ростов
0 : 2
Рубин
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010
06 мая 2010
чт
15:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
06.05.2010
06 мая 2010
чт
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Ростов
0 : 2
Томь
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
0
Томь
2
был в запасе