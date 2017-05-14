Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ренат Сабитов
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 3
Мордовия
34'
34'
34'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
89'
89'
89'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Зенит-2
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Динамо
2 : 1
Мордовия
30'
30'
30'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Мордовия
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Мордовия
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 23 тур
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30'
30'
30'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
45'
45'
45'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Мордовия
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 9 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
68'
68'
68'
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тосно
1 : 0
Мордовия
61'
61'
61'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур