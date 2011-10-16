Алексей Игонин
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1976 (45) лет
Рост
181
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Анжи
2
Волга
1
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
1
Анжи
1
был в запасе
30.07.2011 30 июля 2011 сб 16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011 30 июля 2011 сб 16:45
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011 24 июля 2011 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Зенит
1
был в запасе
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Краснодар
2 : 2
Анжи
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Краснодар
2
Анжи
2
был в запасе
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Анжи
3
был в запасе
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011 14 июня 2011 вт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
ЦСКА
3
Анжи
0
был в запасе
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:30
Анжи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Анжи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 15:15
Волга
1 : 2
Анжи
07.05.2011 07 мая 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
1
Анжи
2
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
01.05.2011 01 мая 2011 вс 13:15
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Анжи
1
Ростов
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
25.04.2011 25 апр. 2011 пн 18:30
Динамо
2 : 2
Анжи
25.04.2011 25 апр. 2011 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
2
Анжи
2
был в запасе
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:30
Анжи
2 : 1
Спартак
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Анжи
2
Спартак
1
был в запасе