Валерий Климов
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 1974 (47) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
Волга
2 : 0
Томь
43'
88'
43'
88'
43'
88'
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
минуты: 35' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Волга
2
Томь
0
минуты: 35' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
Томь
3 : 0
Ахмат
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Томь
3
Ахмат
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Краснодар
3
Томь
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Спартак-Нальчик
0
Томь
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
24.03.2012 24 марта 2012 сб 13:00
Томь
0 : 0
Крылья Советов
24.03.2012 24 марта 2012 сб 13:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Томь
0
Крылья Советов
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 11:00
Амкар
0 : 0
Томь
18.03.2012 18 марта 2012 вс 11:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Амкар
0
Томь
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур
12.03.2012 12 марта 2012 пн 13:00
Томь
1 : 0
Волга
12.03.2012 12 марта 2012 пн 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Томь
1
Волга
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Ахмат
1 : 0
Томь
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Ахмат
1
Томь
0
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 13:00
Ростов
2 : 1
Томь
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Томь
0
Динамо
2
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
минуты: 1' - 48'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 48' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4
Томь
0
был в запасе
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
0
Краснодар
4
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
был в запасе