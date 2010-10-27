Денис Киселев
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июня 1978 (42) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
56'
56'
56'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
56'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
21'
21'
21'
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
21'
минуты: 1' - 72'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Ротор
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 72' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Мордовия
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Волгарь
2
Краснодар
1
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 33' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
был в запасе