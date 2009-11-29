Валерий Катынсус
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
27 апр. 1978 (42) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 3
Томь
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1
Томь
3
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 14:00
Химки
1 : 3
Томь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 14:00
минуты: 29' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Томь
3
минуты: 29' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 11:45
Томь
1 : 3
Локомотив
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 11:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Томь
1
Локомотив
3
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 15:15
Динамо
0 : 1
Томь
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 15:15
минуты: 1' - 29'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
0
Томь
1
минуты: 1' - 29' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 10:45
Томь
3 : 1
Сатурн
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 10:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Томь
3
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 17:30
Спартак
5 : 0
Томь
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 10:45
Томь
0 : 0
Рубин
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 10:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Томь
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 19:40
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 13:00
Томь
0 : 0
Москва
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Томь
0
Москва
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 19:30
Спартак-Нальчик
3 : 0
Томь
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 11:30
Томь
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:15
Зенит
0 : 2
Томь
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009 01 авг. 2009 сб 12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
01.08.2009 01 авг. 2009 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
2
ЦСКА
3
был в запасе
25.07.2009 25 июля 2009 сб 20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009 25 июля 2009 сб 20:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
14.06.2009 14 июня 2009 вс 10:30
Томь
1 : 2
Амкар
14.06.2009 14 июня 2009 вс 10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Томь
1
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009 30 мая 2009 сб 10:30
Томь
2 : 3
Динамо
90'
90'
90'
30.05.2009 30 мая 2009 сб 10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 13:00
Сатурн
0 : 0
Томь
23'
23'
23'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сатурн
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 11:30
Томь
1 : 1
Спартак
17.05.2009 17 мая 2009 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Томь
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 13:00
Рубин
4 : 0
Томь
11.05.2009 11 мая 2009 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур