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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Валерий Катынсус
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
27 апр. 1978 (42) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 3
Томь
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1
Томь
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
Химки
1 : 3
Томь
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 29' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Томь
3
минуты: 29' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
11:45
Томь
1 : 3
Локомотив
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
11:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Томь
1
Локомотив
3
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
15:15
Динамо
0 : 1
Томь
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
15:15
минуты: 1' - 29'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
0
Томь
1
минуты: 1' - 29' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
10:45
Томь
3 : 1
Сатурн
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
10:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Томь
3
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
17:30
Спартак
5 : 0
Томь
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
10:45
Томь
0 : 0
Рубин
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
10:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Томь
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
Томь
0 : 0
Москва
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Томь
0
Москва
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
Спартак-Нальчик
3 : 0
Томь
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
Томь
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Томь
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
Зенит
0 : 2
Томь
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
2
ЦСКА
3
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
Томь
1 : 2
Амкар
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Томь
1
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
Томь
2 : 3
Динамо
90'
90'
90'
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
13:00
Сатурн
0 : 0
Томь
23'
23'
23'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сатурн
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
11:30
Томь
1 : 1
Спартак
17.05.2009
17 мая 2009
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Томь
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
13:00
Рубин
4 : 0
Томь
11.05.2009
11 мая 2009
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
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