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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Алексей Бугаев
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010
30 марта 2010
вт
19:00
Балтика
1 : 1
Краснодар
30.03.2010
30 марта 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур