Алексей Бугаев
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010 30 марта 2010 вт 19:00
Балтика
1 : 1
Краснодар
30.03.2010 30 марта 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур