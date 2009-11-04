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Олимпиада
Ярослав Харитонский
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 марта 1985 (36) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Волга
2 : 0
Луч
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волга
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Волга
3 : 1
СКА-Хабаровск
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волга
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
Сибирь
0 : 0
Волга
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сибирь
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
18:00
Волга
3 : 0
Чита
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волга
3
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур