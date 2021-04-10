Павел Мамаев
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 сент. 1988 (32) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
26'
26'
26'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
26'
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
21'
21'
21'
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
21'
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 1 тур