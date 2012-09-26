Илья Мадилов
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 июня 1988 (32) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
Астрахань
1 : 3
Ростов
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Астрахань
1
Ростов
3
был в запасе