Павел Гаранников
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 авг. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
Волга
3 : 0
Чита
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волга
3
Чита
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
Краснодар
1 : 0
Чита
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
1
Чита
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 31 тур