Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Петр Быстров
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 июля 1979 (41) год
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 1
Спартак
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
0
Спартак
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 0
Волга
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0
Волга
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Алания
0 : 2
Рубин
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Алания
0
Рубин
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Рубин
2
Анжи
1
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
ЦСКА
2 : 0
Рубин
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
2
Рубин
0
был в запасе