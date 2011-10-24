Сергей Козко
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1975 (45) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
был в запасе
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Балтика
4
Химки
1
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
был в запасе
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
51'
51'
51'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
34'
34'
34'
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе