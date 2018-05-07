Олег Кузьмин
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 мая 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
54'
54'
54'
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
17'
17'
17'
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
77'
77'
77'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
77'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
23'
23'
23'
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 14:00
Урал
1 : 1
Рубин
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
1
Рубин
1
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
был в запасе
02.03.2018 02 марта 2018 пт 19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
55'
55'
55'
02.03.2018 02 марта 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Зенит
0
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Рубин
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0
Урал
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
Локомотив
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 45'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 45' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур