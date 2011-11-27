Станислав Иванов
№73
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
7 окт. 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 15:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Зенит
2
Локомотив
1
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 15:15
Спартак
2 : 0
Локомотив
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Спартак
2
Локомотив
0
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:45
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 18:30
Спартак
3 : 0
Локомотив
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 18:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Спартак
3
Локомотив
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Локомотив
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 47'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 47' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 18:15
Анжи
0 : 1
Локомотив
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 18:15
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Анжи
0
Локомотив
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
Локомотив
1 : 1
Рубин
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Локомотив
1
Рубин
1
был в запасе
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Крылья Советов
0
был в запасе
31.07.2011 31 июля 2011 вс 20:00
Ростов
0 : 3
Локомотив
31.07.2011 31 июля 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
4
Локомотив
1
был в запасе
22.06.2011 22 июня 2011 ср 19:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив
22.06.2011 22 июня 2011 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
ЦСКА
3
Локомотив
1
был в запасе
18.06.2011 18 июня 2011 сб 20:00
Локомотив
0 : 2
Спартак
18.06.2011 18 июня 2011 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Локомотив
0
Спартак
2
был в запасе
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:45
Локомотив
3 : 1
Спартак-Нальчик
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
3
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
10.06.2011 10 июня 2011 пт 14:30
Томь
2 : 2
Локомотив
10.06.2011 10 июня 2011 пт 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Томь
2
Локомотив
2
был в запасе
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:15
Локомотив
1 : 2
Анжи
28'
28'
28'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.05.2011 20 мая 2011 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
20.05.2011 20 мая 2011 пт 19:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 19:45
Локомотив
4 : 0
Ахмат
14.05.2011 14 мая 2011 сб 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
4
Ахмат
0
был в запасе
08.05.2011 08 мая 2011 вс 19:45
Зенит
1 : 1
Локомотив
51'
51'
51'
08.05.2011 08 мая 2011 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:30
Локомотив
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур