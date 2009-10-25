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Олимпиада
Артем Варакин
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 апр. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Волгарь
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
8:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Анжи
1 : 0
Волгарь
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Анжи
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 1
Носта
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
Волгарь
2 : 1
Витязь
51'
51'
51'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Металлург
1 : 2
Волгарь
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Металлург
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:30
Волгарь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:30
Волгарь
3 : 1
Луч
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
3
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
16.06.2009
16 июня 2009
вт
16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
Сибирь
4 : 0
Волгарь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Сибирь
4
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
Волгарь
2 : 0
Чита
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Волгарь
2
Чита
0
минуты: 1' - 74' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
17:00
Волга
0 : 3
Волгарь
72'
72'
72'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
17:00
72'
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0
Волгарь
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
Волгарь
1 : 3
Анжи
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Волгарь
1
Анжи
3
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Волгарь
0 : 0
Краснодар
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
0
Краснодар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
минуты: 54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 54' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
Витязь
2 : 0
Волгарь
90'
90'
90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Витязь
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур