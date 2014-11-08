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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Адамов
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 июня 1982 (38) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Сибирь
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
был в запасе
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 4 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
15:00
Волга
2 : 0
Сибирь
47'
47'
47'
06.07.2014
06 июля 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур