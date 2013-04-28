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Олимпиада
Сергей Семак
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 февр. 1976 (45) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
15:00
Зенит
1 : 0
Краснодар
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
1
Краснодар
0
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
0
Зенит
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Зенит
1
Крылья Советов
0
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 3
Зенит
31.03.2013
31 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ахмат
0
Зенит
3
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
Зенит
1 : 0
Мордовия
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Зенит
1
Мордовия
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
1
Зенит
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Зенит
1
Анжи
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
19:30
Спартак
2 : 4
Зенит
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
2
Зенит
4
был в запасе
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
15:00
Динамо
3 : 0
Зенит
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
3
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Волга
1 : 2
Зенит
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
Зенит
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:30
Алания
2 : 3
Зенит
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Алания
2
Зенит
3
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
19:15
Краснодар
0 : 2
Зенит
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
14.09.2012
14 сент. 2012
пт
19:00
Зенит
0 : 2
Ахмат
14.09.2012
14 сент. 2012
пт
19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
0
Ахмат
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
12:30
Зенит
5 : 0
Спартак
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Зенит
5
Спартак
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
04.08.2012
04 авг. 2012
сб
12:30
ЦСКА
1 : 3
Зенит
10', 32'
10', 32'
10', 32'
04.08.2012
04 авг. 2012
сб
12:30
10', 32'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
ЦСКА
1
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
28.07.2012
28 июля 2012
сб
12:30
Зенит
2 : 0
Динамо
28.07.2012
28 июля 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур