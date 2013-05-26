Исаак Окоронкво
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 мая 1978 (42) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Ростов
3 : 0
ЦСКА
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
3
ЦСКА
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
3
Ростов
2
был в запасе
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:30
Ростов
1 : 1
Зенит
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
1
Зенит
1
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 14:45
Ростов
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
04.05.2013 04 мая 2013 сб 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
2
Краснодар
3
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:30
Анжи
0 : 0
Ростов
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
0
Ростов
0
был в запасе
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 18:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
52'
52'
52'
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур