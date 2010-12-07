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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
МакБет Сибайя
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
25 нояб. 1977 (43) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Барселона
2 : 0
Рубин
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Барселона
2
Рубин
0
был в запасе
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
минуты: 90' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
0
Рубин
0
минуты: 90' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
19:30
Рубин
1 : 1
Барселона
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
19:30
минуты: 64' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рубин
1
Барселона
1
минуты: 64' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур