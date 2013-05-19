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Евро-2020
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Олимпиада
Лаша Салуквадзе
№3
Защитник
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Команда
Кешля
Гражданство
Грузия
Дата рождения
21 дек. 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Уфа
19.05.2013
19 мая 2013
вс
10:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0
Уфа
0
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 33 тур
14.05.2013
14 мая 2013
вт
19:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
14.05.2013
14 мая 2013
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
18:00
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
18.03.2013
18 марта 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2013
18 марта 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-Нальчик
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур