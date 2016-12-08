Алехандро Домингес
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 июня 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
АПОЭЛ
2 : 0
Олимпиакос
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
2
Олимпиакос
0
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 19:00
Астана
1 : 1
Олимпиакос
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
1
Олимпиакос
1
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Олимпиакос
4 : 1
Астана
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
4
Астана
1
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Олимпиакос
0 : 1
АПОЭЛ
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Олимпиакос
0
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
был в запасе