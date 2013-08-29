Сергей Ковальчук
№39
Полузащитник
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Команда
Актобе
Гражданство
Молдова
Дата рождения
20 янв. 1982 (39) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 19:00
Динамо
5 : 1
Актобе
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
5
Актобе
1
был в запасе