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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Мартин Йиранек
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
25 мая 1979 (41) год
Рост
190
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Томь
3 : 2
Ростов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Томь
3
Ростов
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:45
ЦСКА
2 : 0
Томь
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
03.05.2014
03 мая 2014
сб
13:00
Томь
2 : 1
Спартак
03.05.2014
03 мая 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Томь
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
14:00
Урал
0 : 0
Томь
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Урал
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
11:00
Томь
0 : 0
Амкар
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
Зенит
0 : 0
Томь
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
14:45
Томь
0 : 3
Зенит
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
Локомотив
0 : 0
Томь
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 2
Томь
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
Томь
2 : 2
Анжи
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Томь
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
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