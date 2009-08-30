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Евро-2020
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Олимпиада
Игнас Дедура
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
1 июня 1978 (42) года
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
15:00
Спартак
0 : 3
Рубин
51'
51'
51'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
Ахмат
2 : 3
Спартак
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Спартак-Нальчик
2 : 4
Спартак
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
2
Спартак
4
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
15:00
Спартак
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
4
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1
Крылья Советов
1
был в запасе
11.07.2009
11 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 1
Спартак
11.07.2009
11 июля 2009
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0
Спартак
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:30
Спартак
1 : 0
Химки
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Химки
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
11:30
Томь
1 : 1
Спартак
17.05.2009
17 мая 2009
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Томь
1
Спартак
1
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
13:00
Спартак
0 : 2
Динамо
02.05.2009
02 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
0
Динамо
2
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
13:00
Рубин
0 : 2
Спартак
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
0
Спартак
2
был в запасе