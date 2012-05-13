Денис Бояринцев
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 февр. 1978 (43) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Томь
2 : 1
Ростов
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
03.05.2012 03 мая 2012 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
77'
78'
77'
78'
77'
78'
03.05.2012 03 мая 2012 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 14:00
Томь
0 : 0
Амкар
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 41 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
Волга
2 : 0
Томь
78'
78'
78'
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Волга
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
Томь
3 : 0
Ахмат
84'
84'
84'
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Томь
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Краснодар
3
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Спартак-Нальчик
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 11:00
Амкар
0 : 0
Томь
28'
28'
28'
18.03.2012 18 марта 2012 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Амкар
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур
12.03.2012 12 марта 2012 пн 13:00
Томь
1 : 0
Волга
41'
41'
41'
12.03.2012 12 марта 2012 пн 13:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 34 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Ахмат
1 : 0
Томь
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 33 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Томь
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Ростов
3 : 1
Томь
31'
31'
31'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 13:00
Ростов
2 : 1
Томь
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Томь
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Рубин
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
0
Рубин
2
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур