Дейвидас Шемберас
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
2 авг. 1978 (42) года
Рост
187
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:30
Рубин
3 : 1
ЦСКА
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Рубин
3
ЦСКА
1
был в запасе
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:45
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Локомотив
0
ЦСКА
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Спартак
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
ЦСКА
2
Спартак
1
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 15:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Динамо
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 18:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:30
ЦСКА
0 : 0
Анжи
47'
47'
47'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
ЦСКА
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
ЦСКА
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:15
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
24.03.2012 24 марта 2012 сб 15:15
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
24.03.2012 24 марта 2012 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
ЦСКА
0
Локомотив
2
был в запасе
19.03.2012 19 марта 2012 пн 18:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
19.03.2012 19 марта 2012 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Спартак
1
ЦСКА
2
был в запасе
09.03.2012 09 марта 2012 пт 13:00
ЦСКА
1 : 1
Динамо
09.03.2012 09 марта 2012 пт 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
ЦСКА
1
Динамо
1
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 15:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
03.03.2012 03 марта 2012 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
ЦСКА
2
Зенит
2
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 18:30
Анжи
2 : 1
ЦСКА
38'
38'
38'
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Анжи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 19:15
ЦСКА
1 : 2
Рубин
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 19:15
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:45
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 18:15
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
90'
90'
90'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
78'
78'
78'
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:15
ЦСКА
3 : 1
Волга
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:15
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
ЦСКА
3
Волга
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур