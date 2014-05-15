Элвер Рахимич
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
4 апр. 1976 (45) лет
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
11.05.2014 11 мая 2014 вс 14:45
ЦСКА
2 : 0
Томь
11.05.2014 11 мая 2014 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
2
Томь
0
был в запасе
02.05.2014 02 мая 2014 пт 13:00
Амкар
1 : 3
ЦСКА
02.05.2014 02 мая 2014 пт 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Амкар
1
ЦСКА
3
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 12:30
ЦСКА
2 : 1
Рубин
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Рубин
1
был в запасе
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 4
ЦСКА
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
4
был в запасе
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 13:30
ЦСКА
1 : 0
Урал
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
ЦСКА
1
Урал
0
был в запасе
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
был в запасе
31.03.2014 31 марта 2014 пн 19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014 31 марта 2014 пн 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3
Волга
0
был в запасе
24.03.2014 24 марта 2014 пн 16:00
Анжи
0 : 3
ЦСКА
24.03.2014 24 марта 2014 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Анжи
0
ЦСКА
3
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014 15 марта 2014 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1
Зенит
0
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 12:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
09.03.2014 09 марта 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
4
ЦСКА
2
был в запасе
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 16:45
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1
ЦСКА
0
был в запасе
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
ЦСКА
1 : 0
Спартак
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
ЦСКА
1
Спартак
0
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:45
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
ЦСКА
4
Ахмат
1
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
ЦСКА
2
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
ЦСКА
5 : 1
Краснодар
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
5
Краснодар
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
0
Динамо
2
был в запасе
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 15:00
Ахмат
2 : 0
ЦСКА
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2
ЦСКА
0
был в запасе