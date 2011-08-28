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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Чиди Одиа
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
17 дек. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010
2009
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Спартак
2 : 2
ЦСКА
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Спартак
2
ЦСКА
2
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
1
ЦСКА
1
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
ЦСКА
0 : 2
Зенит
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
ЦСКА
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011
31 июля 2011
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
31.07.2011
31 июля 2011
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
25.07.2011
25 июля 2011
пн
18:30
ЦСКА
2 : 1
Крылья Советов
25.07.2011
25 июля 2011
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
ЦСКА
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
Волга
0 : 2
ЦСКА
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Волга
0
ЦСКА
2
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
Амкар
0 : 2
ЦСКА
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Амкар
0
ЦСКА
2
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
19:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив
22.06.2011
22 июня 2011
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
ЦСКА
3
Локомотив
1
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Ахмат
2 : 4
ЦСКА
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ахмат
2
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
ЦСКА
2 : 1
Ростов
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
ЦСКА
2
Ростов
1
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
15:45
ЦСКА
2 : 0
Рубин
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
15:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
ЦСКА
2
Рубин
0
был в запасе